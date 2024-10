Giro d’Italia 2025, Bormio e Morbegno le carte della Valtellina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bormio, 16 ottobre 2024 – Una tappa del Giro d’Italia 2025 avrà l’arrivo a Bormio? Difficile affermarlo con certezza, ma tutte le strade portano alla Magnifica Terra, dove ieri è salita una folta delegazione degli organizzatori della corsa rosa che ha visionato la zona per poter verificare se siano presenti tutte le condizioni necessarie affinché Bormio possa di nuovo ospitare un arrivo di tappa del Giro d’Italia. La candidatura D’altronde la Provincia di Sondrio, nei giorni scorsi, ha rotto gli indugi e con un comunicato ha fatto sapere di aver “candidato Bormio come sede dell’arrivo di una tappa del Giro d’Italia e Morbegno come sede della partenza di una tappa della 108ª edizione della mitica corsa a tappe”. Ilgiorno.it - Giro d’Italia 2025, Bormio e Morbegno le carte della Valtellina Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Una tappa delavrà l’arrivo a? Difficile affermarlo con certezza, ma tutte le strade portano alla Magnifica Terra, dove ieri è salita una folta delegazione degli organizzatoricorsa rosa che ha visionato la zona per poter verificare se siano presenti tutte le condizioni necessarie affinchépossa di nuovo ospitare un arrivo di tappa del. La candidatura D’altronde la Provincia di Sondrio, nei giorni scorsi, ha rotto gli indugi e con un comunicato ha fatto sapere di aver “candidatocome sede dell’arrivo di una tappa delcome sedepartenza di una tappa108ª edizionemitica corsa a tappe”.

