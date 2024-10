FdI: "Allarme baby gang. Serve un piano" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) PONTEDERA "Quello delle baby gang è un’emergenza ormai intollerabile, sono padrone della città. Un problema fuori controllo ignorato per troppo tempo". Fratelli d’Italia interviene sugli ultimi episodi che hanno visto giovani coinvolti in risse e uno di loro finire pure in ospedale dopo un parapiglia al luna park. "Questo non è un caso isolato – dichiara Daniela Luperini, vicesegretaria di Fratelli d’Italia Pontedera – ma l’ennesimo di una lunga serie di episodi di violenza giovanile che purtroppo colpiscono la nostra città con inquietante regolarità". FdI denuncia la crescita di baby gang in città "vere e proprie bande che colpiscono in ogni angolo della città con atti di bullismo, violenza e intimidazioni". Lanazione.it - FdI: "Allarme baby gang. Serve un piano" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) PONTEDERA "Quello delleè un’emergenza ormai intollerabile, sono padrone della città. Un problema fuori controllo ignorato per troppo tempo". Fratelli d’Italia interviene sugli ultimi episodi che hanno visto giovani coinvolti in risse e uno di loro finire pure in ospedale dopo un parapiglia al luna park. "Questo non è un caso isolato – dichiara Daniela Luperini, vicesegretaria di Fratelli d’Italia Pontedera – ma l’ennesimo di una lunga serie di episodi di violenza giovanile che purtroppo colpiscono la nostra città con inquietante regolarità". FdI denuncia la crescita diin città "vere e proprie bande che colpiscono in ogni angolo della città con atti di bullismo, violenza e intimidazioni".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Treviso - 14enne picchiato e rapinato da una baby gang per 70 centesimi - Alla fine, mi hanno rubato 70 centesimi che erano tutto ciò che avevo”, ha raccontato il giovane. È importante che comprendano di essere giovani, fortunati e di avere davanti a sé un futuro da non sprecare. “Spero di non doverli mai più vedere. La sindaca di Paese, Katia Uberti, ha commentato al Gazzettino: “Siamo molto vigili riguardo alla devianza giovanile. (Thesocialpost.it)

Incubo baby gang a Giussano : ragazzino di 13 anni accerchiato e picchiato per la giacca griffata - La vittima ha un occhio nero, ma la famiglia sceglie di non andare in ospedale. A un certo punto si avvicinano tre giovani, sconosciuti. Ma anche, a volte, una zona franca, dove mettere in atto comportamenti di prevaricazione e violenza. I casi di baby gang in azione, purtroppo, negli ultimi mesi sono stati copiosi, in Brianza, tenendo impegnati carabinieri, polizia e polizia locale. (Ilgiorno.it)

Aggredito da una baby gang per meno di un euro : ragazzino picchiato e derubato in centro - Aggredito da una baby gang per un bottino inferiore a un euro. Un quattordicenne è stato accerchiato, malmenato e rapinato da sette coetanei che poi si sono dileguati. È successo a... (Leggo.it)