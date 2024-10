Movieplayer.it - Fairy Tale: il romanzo di Stephen King verrà adattato in una serie tv

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il libro diintitolatoin unatelevisiva e nello sviluppo è coinvolto Paul Greengrass., ilscritto da, diventerà unatv composta da 10 episodi. Il progetto prodotto da A24, inizialmente, era stato ideato come un film, ma la sceneggiaturaampliata per realizzare un progetto destinato al piccolo schermo. Il team al lavoro suA occuparsi dell'adattamento diè Paul Greengrass, che avrebbe dovuto dirigere il film, in collaborazione con J.H. Wyman, già nel team di Fringe e Almost Human, che avrà l'incarico di showrunner e produttore esecutivo. Peter Rice sarà inoltre uno dei produttori esecutivi insieme ai due filmmaker e allo scrittore