Quotidiano.net - Ecco quanto guadagneranno i manager degli enti pubblici con il tetto in Manovra

Roma, 16 ottobre 2024 – Un taglio agli stipendi dei. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti nel corso della conferenza stampa di presentazione della Manovre finanziaria approvata ieri sera in Consiglio dei Ministri. La busta paga "Ci sarà un taglio delle indennità deidelle partecipate: sarà equiparata a quella del presidente del consiglio e dei ministri". ha detto Giorgetti. In sostanza questinon potranno guadagnare di più diriceve attualmente il presidente del consiglio o un ministro. La legge di Bilancio prevede dunque una stretta sui compensi deidi, fondazioni, società non quotate. Questinon potranno guadagnare più del presidente del Consiglio, quindi all'incirca 80mila euro.