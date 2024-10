Demi Moore: “Come abbiamo accettato la malattia di Bruce Willis” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’attrice rivela dettagli sulla salute dell’ex marito, diagnosticato con demenza frontotemporale. Demi Moore ha rotto il silenzio e ha parlato apertamente delle condizioni di salute del suo ex marito, Bruce Willis, affetto da demenza frontotemporale dal marzo 2022. Nonostante la loro separazione nel 2000, i due sono rimasti molto vicini, mantenendo un legame di rispetto reciproco. In un’intervista rilasciata durante Hamptons International Film Festival, dove ha ricevuto un premio alla carriera, l’attrice di Ghost ha condiviso aggiornamenti sulla situazione di Willis. “La malattia è quello che è, bisogna essere realistici nell’accettarla”, ha dichiarato Moore. Tuttavia, ha voluto rassicurare i fan dell’attore: “Nello stato in cui si trova, è stabile”. L’attrice ha spiegato Come affrontare la malattia del suo ex marito richieda un cambio di prospettiva. Corrieretoscano.it - Demi Moore: “Come abbiamo accettato la malattia di Bruce Willis” Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’attrice rivela dettagli sulla salute dell’ex marito, diagnosticato con demenza frontotemporale.ha rotto il silenzio e ha parlato apertamente delle condizioni di salute del suo ex marito,, affetto da demenza frontotemporale dal marzo 2022. Nonostante la loro separazione nel 2000, i due sono rimasti molto vicini, mantenendo un legame di rispetto reciproco. In un’intervista rilasciata durante Hamptons International Film Festival, dove ha ricevuto un premio alla carriera, l’attrice di Ghost ha condiviso aggiornamenti sulla situazione di. “Laè quello che è, bisogna essere realistici nell’accettarla”, ha dichiarato. Tuttavia, ha voluto rassicurare i fan dell’attore: “Nello stato in cui si trova, è stabile”. L’attrice ha spiegatoaffrontare ladel suo ex marito richieda un cambio di prospettiva.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Demi Moore sulla malattia di Bruce Willis : “Bisogna essere realistici. È stabile” - Non esiste una cura che possa salvarlo, ma essere circondato da tanto amore è certamente di gran sollievo. Demi Moore e Bruce Willis, un amore mai finito Le fiabe non esistono nella realtà e di questo ne siamo ben consapevoli. Dalla diagnosi di afasia è passato a quella di demenza frontotemporale: i ricordi sono sempre più labili, ma a mantenerne viva la memoria ci pensa la sua splendida ... (Dilei.it)

Demi Moore - la malattia di Bruce Wills : “Bisogna accettare le sue condizioni” - In occasione dell’evento, l’attrice di ‘Ghost’ ha rivelato ai microfoni della stampa quali sono le condizioni attuali di Bruce Willlis: “La malattia è quello che è – ha spiegato Demi Moore – bisogna essere realistici nell’accettarla”. Anche se la coppia ha messo fine al matrimonio nel 2000, Bruce Willis e Demi Moore sono sempre rimasti in contatto e legati da un profondo rispetto l’un l’altro. (Dailyshowmagazine.com)

Per Bruce Willis le cose non si mettono bene - parla Demi Moore e aggiorna sulla salute dell’attore - Come sta Bruce Willis? Purtroppo la situazione di Bruce Willis non accenna a migliorare, poiché – come sappiamo – la patologia da cui è affetto è degenerativa e non comporta alcuna guarigione. Anche le figlie del noto divo, ovviamente, continuano a stargli vicino, sperando che tutto possa andare per il meglio. (Donnapop.it)