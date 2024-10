Dalila come Ester, morta dopo le dimissioni dall’ospedale: il suo fascicolo è stato archiviato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dalila Bianchi e Ester Raimondi. Due ragazze, entrambe giovanissime, entrambe volate in cielo troppo presto, in una giornata d’autunno. Il parallelismo viene quasi naturale leggendo le loro storie. Storie drammatiche, con la morte che bussa all’improvviso, senza facili perché. La piccola Ester, 15 anni, abitava a Mozzanica. Una ragazzina “vulcanica” e “piena di energia”, la definiscono i più. Si è spenta domenica mattina all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Trentasei ore prima era stata dimessa dal pronto soccorso di Treviglio, dove le era stato diagnosticato un virus influenzale con la sola prescrizione di assumere sali minerali, come riportato alla stampa dalla famiglia. “Quando ho letto la notizia ho ripensato subito a Dalila”, racconta la sorella Valeria Bianchi. La giovane, 28 anni, di Alzano Lombardo, ha chiuso per sempre i suoi grandi occhi blu la sera del 23 novembre 2021. Bergamonews.it - Dalila come Ester, morta dopo le dimissioni dall’ospedale: il suo fascicolo è stato archiviato Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)Bianchi eRaimondi. Due ragazze, entrambe giovanissime, entrambe volate in cielo troppo presto, in una giornata d’autunno. Il parallelismo viene quasi naturale leggendo le loro storie. Storie drammatiche, con la morte che bussa all’improvviso, senza facili perché. La piccola, 15 anni, abitava a Mozzanica. Una ragazzina “vulcanica” e “piena di energia”, la definiscono i più. Si è spenta domenica mattina all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Trentasei ore prima era stata dimessa dal pronto soccorso di Treviglio, dove le eradiagnosticato un virus influenzale con la sola prescrizione di assumere sali minerali,riportato alla stampa dalla famiglia. “Quando ho letto la notizia ho ripensato subito a”, racconta la sorella Valeria Bianchi. La giovane, 28 anni, di Alzano Lombardo, ha chiuso per sempre i suoi grandi occhi blu la sera del 23 novembre 2021.

