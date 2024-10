Anteprima24.it - Condannati il ‘boss dei Van Gogh’ e l’altro broker del narcotraffico

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVent’anni di reclusione a Bartolo Bruzzaniti, ritenuto uno dei principalidelinternazionale, estradato in Italia dal Libano nell’agosto 2023. E sei anni a Raffaele Imperiale, il cosiddettodella camorra e soprannominato il “boss dei Van Gogh”, anche lui uno dei più importanti narcotrafficanti al mondo, arrestato nel 2022 da latitante e poi divenuto collaboratore di giustizia. Sei anni in continuazione con un’altra condanna per una pena finale di 15 anni e 6 mesi di reclusione. Sono le principali condanne, oltre ai 20 anni inflitti anche a Domenico Salvatore Papalia, difeso dalla legale Angelica Ottinà, del processo milanese con rito abbreviato ad una quarantina di imputati, davanti al gup Roberto Crepaldi.