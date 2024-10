Cinque punti per la pace. Il progetto di Zelensky per il futuro dell’Ucraina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Di fronte alla Verchovna Rada riunita, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato pubblicamente oggi mercoledì 16 ottobre i punti cardine su cui si struttura il suo “piano di pace” finalizzato a porre fine al conflitto in corso entro la fine del prossimo anno. Lo scorso settembre, Zelensky ha già presentato il suo piano al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ai candidati alla presidenza Kamala Harris e Donald Trump, oltre che a Paesi alleati come Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania. Adesso, dopo settimane di cui se ne parlava, se ne conoscono alcuni perni. Il leader ucraino ha infatti presentato Cinque punti, mentre altri tre sono stati mantenuti volutamente segreti. Il primo punto del Piano di Zelensky riguarda l’invito incondizionato e immediato alla Nato, che si concretizzerebbe successivamente, ma che manderebbe un segnale importante. Formiche.net - Cinque punti per la pace. Il progetto di Zelensky per il futuro dell’Ucraina Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Di fronte alla Verchovna Rada riunita, il presidente ucraino Volodymyrha annunciato pubblicamente oggi mercoledì 16 ottobre icardine su cui si struttura il suo “piano di” finalizzato a porre fine al conflitto in corso entro la fine del prossimo anno. Lo scorso settembre,ha già presentato il suo piano al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ai candidati alla presidenza Kamala Harris e Donald Trump, oltre che a Paesi alleati come Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania. Adesso, dopo settimane di cui se ne parlava, se ne conoscono alcuni perni. Il leader ucraino ha infatti presentato, mentre altri tre sono stati mantenuti volutamente segreti. Il primo punto del Piano diriguarda l’invito incondizionato e immediato alla Nato, che si concretizzerebbe successivamente, ma che manderebbe un segnale importante.

