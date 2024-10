Liberoquotidiano.it - "Chi è in vantaggio". Trump contro Kamala: l'ultimo sondaggio è clamoroso

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) A 20 giorni dalle presidenziali statunitensi, i sondaggi mostrano ancora un'enorme incertezza sul risultato che ne scaturirà. A livello nazionale, secondo l'di Marquette, la democraticaHarris e il repubblicano Donaldsono appaiati, con il 50% delle preferenze, mentre Marist assegna 5 punti dia Harris e Rasmussen 3 punti di. La media di RealClearPolitics, in base ai sondaggi più recenti, vede Harris in testa di 1,7 punti, con il 49,2% delle intenzioni di voto. La vittoria, però, si baserà sui risultati nei singoli Stati e, quindi, su quelli dei cosiddetti Stati in bilico: Harris è insolo in Wisconsin (di 0,3 punti), mentre è in ritardo suin Arizona (-1,1 punti), Nevada (-0,5), Michigan (-1), Pennsylvania (-0,3), North Carolina (-1,4) e Georgia (-0,7).