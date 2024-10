Angelina Mango sospende concerti a Napoli e Molfetta: una decisione per la salute (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Angelina Mango, promessa della musica italiana e noto volto di Amici di Maria De Filippi, ha recentemente deciso di annullare i concerti previsti a Napoli e Molfetta, una scelta dettata dal bisogno di prendersi cura della propria salute. Nel corso di un momento cruciale del suo European Tour, la cantautrice lucana ha voluto comunicare ai suoi fan l’importanza di questa pausa temporanea, sottolineando non solo il peso della sua decisione, ma anche il suo stato di benessere fisico e mentale. L’ultimo messaggio ai fan: paura per la salute dell’artista Durante il concerto di Napoli, Angelina Mango ha condiviso un messaggio toccante con i presenti, un momento che ha immediatamente fatto il giro dei social e destato preoccupazione tra i fan. Gaeta.it - Angelina Mango sospende concerti a Napoli e Molfetta: una decisione per la salute Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, promessa della musica italiana e noto volto di Amici di Maria De Filippi, ha recentemente deciso di annullare iprevisti a, una scelta dettata dal bisogno di prendersi cura della propria. Nel corso di un momento cruciale del suo European Tour, la cantautrice lucana ha voluto comunicare ai suoi fan l’importanza di questa pausa temporanea, sottolineando non solo il peso della sua, ma anche il suo stato di benessere fisico e mentale. L’ultimo messaggio ai fan: paura per ladell’artista Durante il concerto diha condiviso un messaggio toccante con i presenti, un momento che ha immediatamente fatto il giro dei social e destato preoccupazione tra i fan.

Perché Angelina Mango ha annullato i concerti? Il motivo e come sta - Il messaggio che annuncia la posticipazione a nuove date dell’European Tour nei club nel vecchio continente, quindi, prosegue: “Per questo ora torno a casa, mi riprendo la mia voce e tra quattro giorni torniamo sul palco più carichi di prima. Angelina Mango rompe il silenzio social: ecco come sta l’artista lucana “Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere” scrive la lucana in ... (Superguidatv.it)

Angelina Mango costretta a rimandare i concerti : problemi di salute -  . Il concerto di Angelina Mango in programma a Napoli il 15 ottobre 2024 è stato posticipato al 18 novembre 2024. Nonostante le difficoltà , sul palco ha dato il massimo, ma per evitare di peggiorare la sua condizione, ha deciso di prendersi qualche giorno di riposo. Fonte su TicketOne. Anche il live previsto a Molfetta il 16 ottobre subirà un rinvio, ora fissato per il 19 novembre. (Corrieretoscano.it)

Perché Angelina Mango ha annullato due concerti e come sta - Pare quindi che la sua rinofaringite non metterà a repentaglio altri appuntamenti: La cantante di La Noia tornerà a cantare molto presto e le date cancellate verranno recuperate quanto prima. Vi amo tantissimo. . Fonte: IPAAngelina Mango in concerto a Napoli Angelina Mango, come sta Non è mai facile per un artista dover ammettere di aver bisogno di una pausa, soprattutto in vista di un tour ... (Dilei.it)