A Roma si cercano proposte per la rigenerazione urbana del Parco di Piazza Loriedo fino al 2024

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Dipartimento Tutela Ambientale diCapitale ha aperto un avviso pubblico per raccoglieredi, rivolgendosi a operatori economici qualificati. Questo bando rimarrà attivoal 16 novembree si concentra su un immobile situato in Viale B. Bardanzellu, 136, nel IV Municipio di. Gli obiettivi del progetto comprendono la riqualificazione della struttura in stato di degrado e la creazione di nuovi spazi per la comunità . La necessità diIl Comune diha recentemente evidenziato la situazione di degrado in cui versa l’immobile in Viale B. Bardanzellu, 136. La decisione di avviare una raccolta diprogettuali nasce dall’intento di migliorare le prestazioni edilizie, strutturali e impiantistiche della struttura.