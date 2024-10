Latuafonte.com - Sondaggi Usa 2024, Kamala Harris vs Trump: chi è in testa oggi

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 15 Ottobre8:20 am by Redazione Chi sta vincendo neielettorali USA trae Donald? Manca ormai pochissimo e i due volti centrali della politica attuale si sfideranno alle elezioni negli Stati Uniti, previste per il 5 novembre. Chi salirà al potere negli Stati Uniti? In questa epoca, diventa sempre più importante per i cittadini di tutto il mondo scoprire chi andrà al potere tra, in quanto gli USA rappresentano un Paese protagonista nelle dinamiche mondiali, tra le varie guerre scoppiate negli ultimi tempi. Ma vediamo insieme cosa rivelano i varisulle principali piattaforme americane.