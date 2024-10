Roma-Inter, oggi test per Dybala. Poi per Juric due notizie – CdS (Di martedì 15 ottobre 2024) Verso Roma-Inter, big match dell’ottava giornata di Serie A. In casa giallorossa fari puntati ovviamente su Paulo Dybala. Le ultime in vista del match contro i nerazzurri per Ivan Juric. ATTESA – Sia Inter che Roma oggi avviano ufficialmente i propri lavori per preparare la sfida dell’Olimpico, in programma domenica sera alle 20.45. In casa nerazzurra, si aspetta il rientro dei nazionali, così come quello di Nicolò Barella, stessa cosa o quasi per la Roma. Infatti, anche Juric, in attesa del ritorno nella capitale dei vari nazionali impegnati in giro per l’Europa e per il mondo, aspetta anche notizie su Paulo Dybala. La Joya scalpita per giocare contro l’amico Lautaro Martinez e oggi si sottoporrà ad un test molto importante a Trigoria. Se lo passerà, allora da domani inizierà a lavorare Interamente con il gruppo. Inter-news.it - Roma-Inter, oggi test per Dybala. Poi per Juric due notizie – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Verso, big match dell’ottava giornata di Serie A. In casa giallorossa fari puntati ovviamente su Paulo. Le ultime in vista del match contro i nerazzurri per Ivan. ATTESA – Siacheavviano ufficialmente i propri lavori per preparare la sfida dell’Olimpico, in programma domenica sera alle 20.45. In casa nerazzurra, si aspetta il rientro dei nazionali, così come quello di Nicolò Barella, stessa cosa o quasi per la. Infatti, anche, in attesa del ritorno nella capitale dei vari nazionali impegnati in giro per l’Europa e per il mondo, aspetta anchesu Paulo. La Joya scalpita per giocare contro l’amico Lautaro Martinez esi sottoporrà ad unmolto importante a Trigoria. Se lo passerà, allora da domani inizierà a lavorareamente con il gruppo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

VIDEO – Inter e le nazionali ma non solo : Roma -6 | Inter NOS con Rossi - Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. it! L’appuntamento fisso in video di ogni settimana il lunedì alle 18. (Inter-news.it)

Roma-Inter - grosse novità per Juric : pronto un rientro in gruppo! - La ‘Joya’, infatti, a partire da domani tornerà ad allenarsi in gruppo e rientrerà così a disposizione di mister Juric per la sfida delle ore 20. Juric recupera uno dei suoi uomini in vista di Roma-Inter CAMBIAMENTI – Da Sky Sport 24, infatti, arrivano aggiornamenti sul recupero di Paulo Dybala, che alla vigilia della partita contro il Monza aveva accusato un fastidio muscolare. (Inter-news.it)

Roma - buone notizie per Juric : Dybala torna in gruppo - ci sarà contro l'Inter - Paulo Dybala tornerà in gruppo a partire da domani, tornando a essere a disposizione del tecnico della Roma Ivan Juric in vista della prossima... (Calciomercato.com)