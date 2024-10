Roger Waters condanna la nazionale italiana per aver giocato con Israele (Di martedì 15 ottobre 2024) «No football with Israel ever!». È questa la caption che accompagna il video pubblicato da Roger Waters sui suoi canali social. Un messaggio che lascia poco spazio alle interpretazioni, e una ferma condanna nei confronti della nazionale italiana, che ieri ha affrontato e sconfitto Israele allo stadio Friuli di Udine. I due team fanno parte dello stesso girone della Uefa Nations League ed è la seconda volta che si scontrano nell’ultimo mese (la prima nel campo neutro di Budapest, lo scorso 9 settembre). La partita era in calendario da tempo, ed è dal 1991 che le squadre israeliane gareggiano, tra le polemiche, nelle competizioni UEFA. L’escalation della situazione a Gaza ha, tuttavia, riaperto il dibattito sulla questione. Diversi Paesi hanno assunto una posizione netta e preso le distanze dalle azioni di Netanyahu, manifestando il loro dissenso anche sul campo da calcio. Metropolitanmagazine.it - Roger Waters condanna la nazionale italiana per aver giocato con Israele Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) «No football with Israel ever!». È questa la caption che accompagna il video pubblicato dasui suoi canali social. Un messaggio che lascia poco spazio alle interpretazioni, e una fermanei confronti della, che ieri ha affrontato e sconfittoallo stadio Friuli di Udine. I due team fanno parte dello stesso girone della Uefa Nations League ed è la seconda volta che si scontrano nell’ultimo mese (la prima nel campo neutro di Budapest, lo scorso 9 settembre). La partita era in calendario da tempo, ed è dal 1991 che le squadre israeliane gareggiano, tra le polemiche, nelle competizioni UEFA. L’escalation della situazione a Gaza ha, tuttavia, riaperto il dibattito sulla questione. Diversi Paesi hanno assunto una posizione netta e preso le distanze dalle azioni di Netanyahu, manifestando il loro dissenso anche sul campo da calcio.

