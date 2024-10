Ritrovato un ordigno bellico sulla linea ferroviaria Santo Spirito-Giovinazzo: interrotta la circolazione dei treni (Di martedì 15 ottobre 2024) Un ordigno bellico è stato Ritrovato lungo la tratta ferroviaria tra Bari Santo Spirito e Giovinazzo. La circolazione dei treni è stata interrotta dalle 16 di questo pomeriggio. Sul posto è giunta la Polizia ferroviaria. È in corso, informa Rfi, la programmazione dell'offerta ferroviaria. Baritoday.it - Ritrovato un ordigno bellico sulla linea ferroviaria Santo Spirito-Giovinazzo: interrotta la circolazione dei treni Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Unè statolungo la trattatra Bari. Ladeiè statadalle 16 di questo pomeriggio. Sul posto è giunta la Polizia. È in corso, informa Rfi, la programmazione dell'offerta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ritrovato un ordigno bellico sulla linea ferroviaria Santo Spirito-Giovinazzo: interrotta la circolazione dei treni - Un ordigno bellico è stato ritrovato lungo la tratta ferroviaria tra Bari Santo Spirito e Giovinazzo. La circolazione dei treni è stata interrotta dalle 16 di questo pomeriggio. Sul posto è giunta la ... (baritoday.it)

La “saudade” lo porta fino in aeroporto: ritrovato a Venezia l’anziano brasiliano scomparso - Una storia a lieto a fine una volta tanto, quella che arriva da Nove passando per Venezia e con una "genesi" in Brasile. E' stato infatti ritrovato ieri ... (ecovicentino.it)

Torino, uomo travolto da un treno a Moncalieri: morto - Un uomo è stato travolto da un treno a Moncalieri, nei pressi di piazza Argiroupoli, in frazione Testona. È successo alle 8 di questa mattina, 15 ottobre, sui binari che portano a Trofarello. Il convo ... (informazione.it)