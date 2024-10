Re Carlo la decisione più difficile, il Sovrano ha ormai scelto: “Spetta al popolo” (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’annuncio di Re Carlo sulla questione della monarchia in Australia ha suscitato un notevole interesse sia a livello nazionale che internazionale. La dichiarazione, riportata dal Daily Mail, sottolinea che la decisione di mantenere l’Australia come una monarchia costituzionale o di trasformarla in una repubblica Spetta esclusivamente al popolo australiano. Questo tema, già discusso nel referendum del 1999, è di nuovo al centro del dibattito politico e culturale del paese. La corrispondenza tra l’Australian Republic Movement e Buckingham Palace, che ha portato alla luce queste dichiarazioni, è stata descritta come sorprendentemente amichevole. Gaeta.it - Re Carlo la decisione più difficile, il Sovrano ha ormai scelto: “Spetta al popolo” Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’annuncio di Resulla questione della monarchia in Australia ha suscitato un notevole interesse sia a livello nazionale che internazionale. La dichiarazione, riportata dal Daily Mail, sottolinea che ladi mantenere l’Australia come una monarchia costituzionale o di trasformarla in una repubblicaesclusivamente alaustraliano. Questo tema, già discusso nel referendum del 1999, è di nuovo al centro del dibattito politico e culturale del paese. La corrispondenza tra l’Australian Republic Movement e Buckingham Palace, che ha portato alla luce queste dichiarazioni, è stata descritta come sorprendentemente amichevole.

