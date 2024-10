Megalopolis | recensione del film di Francis Ford Coppola

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)deldiOgni regista ha quel personalissimo progetto che tenta disperatamente per anni di realizzare. Per quel progetto era. Concepito nel 1977 come una reinterpretazione in chiave moderna della congiura contro Catilina,ha iniziato a svilupparlo solo nel 1983, andando però incontro poi a notevoli ritardi e numerose cancellazioni nel corso degli anni. Ora, però, anche il regista premio Oscar per Il padrino e autore di altri capolavori come La conversazione e Apocalypse Now, ha finalmente trovato il modo di concretizzare questo suo ambizioso progetto, presentandolo poi in concorso al Festival di Cannes.