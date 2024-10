Abruzzo24ore.tv - Maltempo in arrivo: nubifragi e temporali sferzano l'Italia, ecco cosa aspettarsi!

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma - Una lunga fase disi profila per l', conprevisti a partire da mercoledì 16 ottobre e per tutto il weekend. Si prevede una lunga fase diper l', conche interesseranno gran parte della Penisola. A partire da mercoledì 16 ottobre, un sistema perturbato porterà piogge e rovesci, in particolare al Nordovest e in Toscana, che si estenderanno al resto del Nord entro la sera. Le condizioni meteo sono destinate a deteriorarsi ulteriormente, con un peggioramento atteso per giovedì 17, quando ilcolpirà in modo più incisivo le regioni settentrionali e la Toscana, mentre venerdì 18 si assisterà a un diluvio diffuso su quasi tutto il territorio nazionale. Per mercoledì 16 ottobre, si stima un inizio di giornata già compromesso dalal Nordovest, con rovesci eche risulteranno intensi.