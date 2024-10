L’Ufficio postale assaltato riapre dopo oltre 5 mesi (Di martedì 15 ottobre 2024) La notte fra il 30 aprile e il Primo maggio l’avevano fatto saltare in aria per depedarne le casse. Ma oltre alle banconote, la banda del bancomat stavolta aveva esagerato un po’ con la carica esplosiva e aveva provocato danni incommensurabili alL’Ufficio postale preso di mira. Danni tanto ingenti che pèer ripararli e riaprire quelL’Ufficio postale sono stati necessari cinque mesi e mezzo. Riaprirà infatti al pubblico oggi L’Ufficio postale di Brugherio in piazza Papa Giovanni XXXIII 1. Sono terminati nella sede, infatti, i lavori di ristrutturazione a seguito dell’evento criminoso avvenuto nella notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio che aveva provocato ingenti danni compromettendo l’intera struttura. Poste Italiane ne ha approfittato per un’opera di restyling davvero completa. Ilgiorno.it - L’Ufficio postale assaltato riapre dopo oltre 5 mesi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La notte fra il 30 aprile e il Primo maggio l’avevano fatto saltare in aria per depedarne le casse. Maalle banconote, la banda del bancomat stavolta aveva esagerato un po’ con la carica esplosiva e aveva provocato danni incommensurabili alpreso di mira. Danni tanto ingenti che pèer ripararli e riaprire quelsono stati necessari cinquee mezzo. Riaprirà infatti al pubblico oggidi Brugherio in piazza Papa Giovanni XXXIII 1. Sono terminati nella sede, infatti, i lavori di ristrutturazione a seguito dell’evento criminoso avvenuto nella notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio che aveva provocato ingenti danni compromettendo l’intera struttura. Poste Italiane ne ha approfittato per un’opera di restyling davvero completa.

