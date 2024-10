Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 30-44, Eurolega basket in DIRETTA: emiliani sotto all’intervallo

(Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:10 Si valungo con lache sprofonda quindi a -14, in una gara a punteggio basso, dopo che aveva ricucito un disavanzo di 10 punti. Sarà un secondo tempo già molto importante per la stagione europea delle “VU” nere. FINE SECONDO QUARTO! 30-44 Due su due di Giedraitis. Purtroppo c’è un fallo di Shengelia su un tiro-preghiera a 1?2 dalla fine del quarto. Ultimo possesso del quarto. 30-42 Sciocchezza di Morgan sul libero sbagliato, regalati due punti per interferenza. 30-40 Canestro e fallo, Sylvain Francisco. 30-38 Cameriere mancino di Cordinier. 28-38 Altra palla persa, Giedraitis non perdona da 3. 28-35 Mitchell riceve profondo e appoggia al tabellone. 28-33 Uno su due per Mirutis. 2’02” Fallo di Morgan,in bonus, bruttia scelta. 28-32 Ulanovas, un flouter.