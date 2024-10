LIVE – Virtus Bologna-Zalgiris 34-47, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 15 ottobre 2024) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Zalgiris, sfida valida come 3^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Le Vu Nere di coach Banchi sono ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo aver perso nei primi due incontri con Efes e ASVEL. Ora, la ghiotta occasione di una partita casalinga contro una squadra alla portata, ma assolutamente non da sottovalutare: gli uomini di coach Trinchieri, infatti, hanno sorpreso il Barcellona nella prima giornata, prima di perdere contro l’Olympiacos nel secondo turno. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 15 ottobre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida come 3^ giornata dell’di. Le Vu Nere di coach Banchi sono ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo aver perso nei primi due incontri con Efes e ASVEL. Ora, la ghiotta occasione di una partita casalinga contro una squadra alla portata, ma assolutamente non da sottovalutare: gli uomini di coach Trinchieri, infatti, hanno sorpreso il Barcellona nella prima giornata, prima di perdere contro l’Olympiacos nel secondo turno. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 15 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 30-44 - Eurolega basket in DIRETTA : emiliani sotto all’intervallo - 30-42 Sciocchezza di Morgan sul libero sbagliato, regalati due punti per interferenza. 24-28 Zero su due per il georgiano. Partita che rappresenta anche il significativo ritorno alla Segafredo Arena di Bryant Dunston, che ha vestito la maglia delle “VU” nere fino alla passata stagione, prima di trasferirsi in Lituania. (Oasport.it)

LIVE – Virtus Bologna-Zalgiris 30-44 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’EUROLEGA IN DIRETTA PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 VIRTUS BOLOGNA-ZALGIRIS 30-44 _____________________________________________________ 20? – Termina il primo tempo! All’intervallo lungo la Virtus insegue sul 30-44, servirà una reazione al ritorno in campo 20? – Francisco con il gioco da tre punti, ... (Sportface.it)

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 28-30 - Eurolega basket in DIRETTA : tornano sotto gli emiliani nel 2° quarto - 7-7 Giedraitis da tre. 15-10 Tripla di Tucker, e sono tre le sue “bombe”! 12-10 Giedraitis. 20. 15-25 Steal, fuga e 2 punti per Francisco. 12-7 Tripla di Clyburn! Seconda del match! Parziale Virtus, timeout Zalgiris. 15-14 Meno uno dello Zalgiris grazie a una coppia di canestri da due punti. 15-21 Anche Sirutis a segno per i lituani. (Oasport.it)