Le passioni e i segreti del genio. Lina Cavalieri, la caccia, i motori. La mostra che svela il mito Puccini (Di martedì 15 ottobre 2024) MELZO (Milano) Libretti e note, abbigliamento e oggetti, foto e lettere, storia e aneddoto. Rivivono a Melzo il Maestro e la Soprano: è dedicata a Giacomo Puccini, a 100 anni dalla scomparsa, e a Lina Cavalieri, soprano internazionale che fu Tosca e Mimì, Fedora, Butterfly e Thais, la mostra evento “Puccini & Cavalieri, musica e canto“. Promossa da Utl Melzo nell’ambito dell’anno Pucciniano, apre nei saloni della biblioteca Vittorio Sereni da sabato al 30 novembre. Era il 29 novembre del 1924 quando Giacomo moriva a Bruxelles, la città degli ultimi anni. Ilgiorno.it - Le passioni e i segreti del genio. Lina Cavalieri, la caccia, i motori. La mostra che svela il mito Puccini Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) MELZO (Milano) Libretti e note, abbigliamento e oggetti, foto e lettere, storia e aneddoto. Rivivono a Melzo il Maestro e la Soprano: è dedicata a Giacomo, a 100 anni dalla scomparsa, e a, soprano internazionale che fu Tosca e Mimì, Fedora, Butterfly e Thais, laevento “, musica e canto“. Promossa da Utl Melzo nell’ambito dell’annoano, apre nei saloni della biblioteca Vittorio Sereni da sabato al 30 novembre. Era il 29 novembre del 1924 quando Giacomo moriva a Bruxelles, la città degli ultimi anni.

