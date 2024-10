Lavori sulla superstrada per Malpensa: lunghi incolonnamenti, settimane critiche per il cantiere tra Terminal 2 e Gallarate (Di martedì 15 ottobre 2024) Malpensa (Varese), 15 ottobre 2024 – I disagi erano previsti, soprattutto nelle fasce orarie di maggior traffico nei giorni lavorativi, e ieri le previsioni sono state confermate. Già di prima mattina sulla superstrada 336 per Malpensa si sono verificati lunghi incolonnamenti. Situazione critica per gli automobilisti che ogni giorno la percorrono, determinata dai Lavori in corso per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario dal Terminal 2 di Malpensa a Gallarate, che hanno richiesto le modifiche alla viabilità delle corsie, con la deviazione temporanea, nel tratto tra il T2 e l’uscita Cardano al Campo-Casorate Sempione, l’area in cui si sta realizzando la nuova galleria. Ilgiorno.it - Lavori sulla superstrada per Malpensa: lunghi incolonnamenti, settimane critiche per il cantiere tra Terminal 2 e Gallarate Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024)(Varese), 15 ottobre 2024 – I disagi erano previsti, soprattutto nelle fasce orarie di maggior traffico nei giorni lavorativi, e ieri le previsioni sono state confermate. Già di prima mattina336 persi sono verificati. Situazione critica per gli automobilisti che ogni giorno la percorrono, determinata daiin corso per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario dal2 di, che hanno richiesto le modifiche alla viabilità delle corsie, con la deviazione temporanea, nel tratto tra il T2 e l’uscita Cardano al Campo-Casorate Sempione, l’area in cui si sta realizzando la nuova galleria.

