Iodonna.it - La consegna della chiave degli Studi e lo svelamento della targa "Viale Francis Ford Coppola", un grande omaggio che Roma fa per due giorni al grande regista

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (askanews) –è arrivato a Cinecittà per presentare il suo nuovo film “Megalopolis”. Sul red carpet ha avuto anche l’occasione per incontrare e abbracciare Matt Dillon, protagonista del suo film “Rusty il selvaggio”, qui aper una masterclasssezione Alice nella CittàFesta del Cinema di. Leggi anche ›presenta il film “Megalopolis” a Domenica In La giornata era iniziata a Cinecittà con lae lo”,chefa per dueal