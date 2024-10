Serieanews.com - Kessié torna in Serie A, accordo ad un passo: Milan tradito

(Di martedì 15 ottobre 2024) Frank Kessiè è impegnato ormai a giocare in Arabia, è un centrocampista dell’Al-Ahly ma non è da sottovalutare un ritorno nel grande calcio. In Italia ha avuto per anni un ruolo decisivo e ancora oggi tanti club hanno un ottimo ricordo. Il centrocampista ivoriano ha giocato in Italia con le maglie di Cesena, Atalanta e, ha avuto un ruolino di marcia importante ed è stato tra i protagonisti dell’ultimo scudetto rossonero. Almanca un centrocampista con le sue armi e i tifosi sognano ancora di averlo a disposizione., Kessie va dai rivali (Lapresse)AnewsIl suo passaggio al Barcellona per molti poteva essere la sua consacrazione ma in Spagna Frank ha avuto alti e bassi e cosi il giocatore è stato uno dei molti negli ultimi anni a prendere la strada araba.