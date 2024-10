Inail: nel 2023 in calo infortuni e morti sul lavoro (Di martedì 15 ottobre 2024) infortuni e vittime sul lavoro, nel 2023 si registra un calo ma rimane una piaga quotidiana. Indispensabile la prevenzione dicono dall’Inps. Servizio di Giuseppe Caporaso Inail: nel 2023 in calo infortuni e morti sul lavoro TG2000. Tv2000.it - Inail: nel 2023 in calo infortuni e morti sul lavoro Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 15 ottobre 2024)e vittime sul, nelsi registra unma rimane una piaga quotidiana. Indispensabile la prevenzione dicono dall’Inps. Servizio di Giuseppe Caporaso: nelinsulTG2000.

