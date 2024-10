Iodonna.it - Giornata Mondiale dell’Alimentazione: 10 regole per una dieta sana

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un’alimentazione corretta è la base per una buona salute, a qualsiasi età. Per celebrare il suo ruolo centrale per la vita, ogni anno il 16 ottobre, in concomitanza con la fondazione della FAO, si celebra la. Ma che cosa si intende quando si parla di alimentazione corretta? Ne abbiamo parlato con la dottoressa Laura Mazzotta Specialista in Igiene e medicina Preventiva, Nutrizione clinica, e Medicina Estetica presso AEste Medica a Ferrara.