Gaeta.it - Falsi profili su Facebook, il sindaco di Torre del Greco denuncia nuovi tentativi di truffa

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)WhatsApp Twitter Recentemente, ildidel, Luigi Mennella, hato la creazione di un profilo falso suche utilizza il suo nome e la sua immagine, con la fascia tricolore. Questo episodio non è isolato, in quanto il primo cittadino ha già affrontato situazioni simili in passato, dove è stata messa in atto una. La vicenda ha destato preoccupazione tra i cittadini e le forze dell’ordine, spingendo Mennella a richiedere un intervento urgente per fermare queste pratiche ingannevoli. La scoperta del falso profilo IlMennella ha ricevuto segnalazioni da parte di amici e conoscenti, i quali hanno notato la presenza di un profiloche si spacciava per lui.