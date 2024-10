Cos’è la dissezione dell’aorta, la malattia che ha quasi ucciso Red Canzian: perché può essere fatale (Di martedì 15 ottobre 2024) Red Canzian dei Pooh ha raccontato di aver rischiato la vita a causa di una dissezione dell'aorta. Si tratta di un evento che determina una lacerazione nella parte dell'aorta e si manifesta con un dolore improvviso e lancinante. Quali sono i fattori di rischio più comuni e perché può rivelarsi fatale. Fanpage.it - Cos’è la dissezione dell’aorta, la malattia che ha quasi ucciso Red Canzian: perché può essere fatale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Reddei Pooh ha raccontato di aver rischiato la vita a causa di unadell'aorta. Si tratta di un evento che determina una lacerazione nella parte dell'aorta e si manifesta con un dolore improvviso e lancinante. Quali sono i fattori di rischio più comuni epuò rivelarsi

