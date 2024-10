Bagno a Ripoli, torna l'apericena per sostenere le Florence Dragon Lady contro il cancro (Di martedì 15 ottobre 2024) Bagno a Ripoli (Firenze), 15 ottobre 2024 – Vogano contro il cancro, per lasciarsi alle spalle la malattia e stare meglio, di fisico e di umore. Sono le Florence Dragon Lady della sezione fiorentina della Lilt, donne operate di tumore al seno che dal 2006 praticano sull'Arno, presso i Canottieri Comunali Firenze, il Dragon boat, attività sportiva inserita nel percorso di riabilitazione psico-fisica per chi ha dovuto affrontare il cancro. Per supportarle, venerdì 18 ottobre alle 19.30 alla Sala Teatro Ruah (via delle Arti, 1) si svolgerà l'apericena “Una gentilezza per la Lilt” organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze, patrocinato dal Comune di Bagno a Ripoli e in collaborazione con le realtà commerciali del territorio. Lanazione.it - Bagno a Ripoli, torna l'apericena per sostenere le Florence Dragon Lady contro il cancro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024)(Firenze), 15 ottobre 2024 – Voganoil, per lasciarsi alle spalle la malattia e stare meglio, di fisico e di umore. Sono ledella sezione fiorentina della Lilt, donne operate di tumore al seno che dal 2006 praticano sull'Arno, presso i Canottieri Comunali Firenze, ilboat, attività sportiva inserita nel percorso di riabilitazione psico-fisica per chi ha dovuto affrontare il. Per supportarle, venerdì 18 ottobre alle 19.30 alla Sala Teatro Ruah (via delle Arti, 1) si svolgerà l'“Una gentilezza per la Lilt” organizzato dalla Lega Italiana per la Lottai Tumori Firenze, patrocinato dal Comune die in collaborazione con le realtà commerciali del territorio.

