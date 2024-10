Assegno unico in manovra con un nuovo calcolo Isee, come cambia il sostegno alle famiglie (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Governo presenterà nel Consiglio dei ministri del 15 ottobre anche la manovra finanziaria, in cui potrebbero essere incluse modifiche all‘Assegno unico. La principale misura per il sostegno alle famiglie con figli potrebbe subire cambiamenti soprattutto per quanto riguarda l’Isee, lo strumento con cui viene misurato il livello di ricchezza dei nuclei e di conseguenza le loro necessità di aiuto economico. Sono due le ipotesi principali che circolano all’interno della maggioranza. La prima è rimuovere l’Assegno unico dal calcolo Isee per le famiglie numerose, in modo da permettere loro di accedere a più agevolazioni. La seconda è estendere questa modifica a tutte le famiglie con intensità diversa a seconda del reddito. Quifinanza.it - Assegno unico in manovra con un nuovo calcolo Isee, come cambia il sostegno alle famiglie Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Governo presenterà nel Consiglio dei ministri del 15 ottobre anche lafinanziaria, in cui potrebbero essere incluse modifiche all‘. La principale misura per ilcon figli potrebbe subirementi soprattutto per quanto riguarda l’, lo strumento con cui viene misurato il livello di ricchezza dei nuclei e di conseguenza le loro necessità di aiuto economico. Sono due le ipotesi principali che circolano all’interno della maggioranza. La prima è rimuovere l’dalper lenumerose, in modo da permettere loro di accedere a più agevolazioni. La seconda è estendere questa modifica a tutte lecon intensità diversa a seconda del reddito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assegno unico - aumenti con nuovo calcolo Isee : importi e da quando. Le ipotesi in Manovra - Assegno unico. Come da calendario Inps, sono in arrivo i pagamenti di ottobre. L'accredito avverrà nei giorni 16, 17, 18 ottobre 2024. Assegno unico, le novità in arrivo Per... (Ilmessaggero.it)

Assegno unico - aumenti con nuovo calcolo Isee : importi e da quando. Le ipotesi in Manovra - Assegno unico. Come da calendario Inps, sono in arrivo i pagamenti di ottobre. L'accredito avverrà nei giorni 16, 17, 18 ottobre 2024. Assegno unico, le novità in arrivo Per... (Ilmessaggero.it)

Manovra 2025 - assegno unico - asili nido - congedi parentali e bonus mamme : ecco su cosa vuole intervenire il governo - La manovra 2025, secondo quanto anticipato nel Piano Strutturale di Bilancio, pone grande enfasi sul sostegno alla natalità e alle famiglie. L'articolo Manovra 2025, assegno unico, asili nido, congedi parentali e bonus mamme: ecco su cosa vuole intervenire il governo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)