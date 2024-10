Argot 40, mostra e rassegna cinematografica "Cinemargot" a Trastevere (Di martedì 15 ottobre 2024) Argot 40. Dal 17 ottobre 2024 inaugura la mostra al WeGil, primo evento per celebrare il 40esimo annivarsario di Argot luogo di sperimentazione e ricerca teatrale a Roma. I festeggiamenti prevedono un calendario denso di eventi.La mostraCon la curatela di Tiziano Panici, in esposizione Romatoday.it - Argot 40, mostra e rassegna cinematografica "Cinemargot" a Trastevere Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)40. Dal 17 ottobre 2024 inaugura laal WeGil, primo evento per celebrare il 40esimo annivarsario diluogo di sperimentazione e ricerca teatrale a Roma. I festeggiamenti prevedono un calendario denso di eventi.LaCon la curatela di Tiziano Panici, in esposizione

Margot Robbie - incinta - mostra il pancione in vacanza in Sardegna - . “La famiglia significa molto per entrambi e sapevano fin dall’inizio della loro relazione che diventare genitori era qualcosa che desideravano davvero – ha rivelato una fonte al famoso tabloid – Hanno tenuto nascosta la cosa per un po’, ma sono contenti che la notizia sia stata diffusa”. La trentaquattrenne interprete di Barbie ha sfoggiato quella che è la cosiddetta baby bump, ovvero una ... (Gravidanzaonline.it)