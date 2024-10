Lanazione.it - Una tripletta di Illuzzi non basta al Sarzana. Monza riesce a recuperare: alla fine è parità

(Di lunedì 14 ottobre 2024)3 TEAMSERVICE: Velazquez, Ponti, Bielsam Galimberti, Riva, Piccoli, Marzonetto, Uva, Zucchetti, Borgonovo. All. Della Muzia. HOCKEY: Corona,, Borsi, Rubio, Angeletti, Mattugini, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis, Venè. All. Festa. Arbitri: Fronte e Vischio Reti: Marzonetto (2), Zucchetti,(3)– All’Hockeynonunadi Domenicaper portare a casa la vittoria nel match d’esordio in campionato di A1 sulla pista del. I rossoneri passano per tre volte in vantaggio, ma non riescono a chiudere la partita e vengono sempre ripresi dal team brianzolo, trascinato ddoppietta dall’Under 19 argentino Marzonetto. Archiviato il pareggio nella giornata d’esordio, i rossoneri ora si concentrano sul primo match casalingo della stagione in programma sabato contro il Viareggio, alle 20.