Schiacciato dal trattore | 66enne grave al Maggiore di Parma

Un agricoltore di 66 anni si è ribaltato mentre si trovava a bordo del suo trattore ed è stato schiacciato dal mezzo. L'incidente agricolo è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 13 ottobre in via Giovanni Battista Fattori a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo è stato trasportato al Maggiore di Parma.

