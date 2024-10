Rari Nantes Florentia è campionessa d’Italia di pallanuoto paralimpica (Di lunedì 14 ottobre 2024) FIRENZE – Rari Nantes Florentia è campionessa d’Italia di pallanuoto paralimpica. La squadra fiorentina guidata da Laura Perego batte il Lions Club Napoli in una finale al cardiopalma chiusa ai rigori per 14 a 13, difendendo il titolo di regina di Coppa Italia paralimpica per il quarto anno consecutivo. Un poker tutto cuore e grinta difeso fino all’ultimo tiro dai 5 metri, dopo 4 tempi alla pari con i partenopei campioni d’Italia, padroni di casa, terminato 10 a 10. La finalissima che manda in archivio la Final Four di Coppa Italia 2024, apre già la sfida per il prossimo appuntamento ufficiale tra le 2 squadre che se la vedranno nuovamente nella finale di Super Coppa Italiana, in data e luogo da definire. Corrieretoscano.it - Rari Nantes Florentia è campionessa d’Italia di pallanuoto paralimpica Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) FIRENZE –di. La squadra fiorentina guidata da Laura Perego batte il Lions Club Napoli in una finale al cardiopalma chiusa ai rigori per 14 a 13, difendendo il titolo di regina di Coppa Italiaper il quarto anno consecutivo. Un poker tutto cuore e grinta difeso fino all’ultimo tiro dai 5 metri, dopo 4 tempi alla pari con i partenopei campioni, padroni di casa, terminato 10 a 10. La finalissima che manda in archivio la Final Four di Coppa Italia 2024, apre già la sfida per il prossimo appuntamento ufficiale tra le 2 squadre che se la vedranno nuovamente nella finale di Super Coppa Italiana, in data e luogo da definire.

