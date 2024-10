Publifarm compie 20 anni | valori e successi dell’agenzia bergamasca

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Cura delle persone, sostenibilità e tanta creatività: sono questi i principi che muovono, agenzia di comunicazioneche quest’anno spegne 20 candeline. Bergamonews ha deciso di far conoscere il loro mondo con una serie di video. Per cominciare abbiamo incontrato Nicola Pavesi, CEO di: “Vent’fa ho deciso di intraprendere questo percorso nella mia città, Bergamo, poiché mi ero accorto che qui mancava una realtà come la nostra”. Inoltre, duefa è arrivato il riconoscimento di Società Benefit per l’impatto positivo diverso la società e l’ambiente. “Per noi la parte più importante sono le persone – afferma Pavesi -. La nostra attenzione è sempre stata su di loro: il resto è venuto di conseguenza”.