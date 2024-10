Terzotemponapoli.com - Politano: Dedizione e Spirito di Sacrificio

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Matteosi sta distinguendo nella squadra del Napoli guidata da Antonio Conte per la sua straordinariae il suodi, soprattutto nella fase difensiva. Nonostante il suo ruolo naturale sia quello di attaccante,si è adattato a essere una presenza preziosa anche in fase di copertura, diventando quasi un difensore aggiunto quando necessario. Questo atteggiamento lo ha reso particolarmente apprezzato per la sua disponibilità a contribuire su entrambi i fronti del campo, una qualità fondamentale per il tipo di gioco richiesto da Conte. La Concorrenza di Neres: Un Fattore di Crescita Tuttavia, la competizione all’interno del reparto offensivo del Napoli si è notevolmente intensificata con l’arrivo di David Neres.