Pallavolo femminile | il derby va alla Savino Del Bene ma il Bisonte non demerita

Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene 0-3 (22-25, 22-25, 23-25) IL Bisonte FIRENZE: Acciarri 1, Malual 15, Butigan 4, Leonardi (L1), Battistoni ne, Giacomello ne, Nervini 10, Mancini 6, Ribechi (L2) ne, Cagnin 3, Agrifoglio 1, Davyskiba 15, Bechis 1. All. Bendandi.Savino DEL Bene SCANDICCI: Herbots 8, Castillo (L1), Ruddins 9, Kotikova ne, Ognjenovi? 1, Parrocchiale (L2) ne, Bajema 1, Graziani 8, Nwakalor 6, Carol ne, Baijens ne, Antropova 18, Mingardi 1, Gennari. All. Antiga.ARBITRI: Goitre – Vagni.

