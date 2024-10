Orientamento, Valditara annuncia l’avvio di una campagna a novembre: “Basta sbagliare scuola” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una "grande campagna di Orientamento scolastico" prenderà il via a novembre per iniziativa del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'obiettivo è chiaro: aiutare gli studenti a compiere scelte consapevoli per il loro futuro, evitando errori che potrebbero compromettere il loro percorso professionale. L'articolo Orientamento, Valditara annuncia l’avvio di una campagna a novembre: “Basta sbagliare scuola” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una "grandediscolastico" prenderà il via aper iniziativa del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe. L'obiettivo è chiaro: aiutare gli studenti a compiere scelte consapevoli per il loro futuro, evitando errori che potrebbero compromettere il loro percorso professionale. L'articolodi una: “” .

