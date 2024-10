Nettuno, in casa con pistole cariche e un ordigno esplosivo: arrestato 28enne (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nettuno, 14 ottobre 2024 – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Anzio-Nettuno hanno arrestato un cittadino italiano di 28 anni gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi munizioni, detenzione abusiva di armi da guerra e ricettazione. A finire nel mirino dei poliziotti un giovane incensurato che, dopo specifici servizi di appostamento ed osservazione predisposti a seguito di un’attività info-investigativa, è stato intercettato qualche giorno fa a Nettuno a bordo della sua auto. Non appena hanno intimato l’alt, sul sedile lato passeggero, gli agenti hanno scorto uno zaino, al cui interno era nascosto 1,5 kg di cocaina. Ulteriori 11 kg di cocaina, oltre a 4.5 kg di hashish, sono stati poi rinvenuti nel corso della perquisizione domiciliare subito estesa all’abitazione del ventottenne. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Anzio-hannoun cittadino italiano di 28 anni gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi munizioni, detenzione abusiva di armi da guerra e ricettazione. A finire nel mirino dei poliziotti un giovane incensurato che, dopo specifici servizi di appostamento ed osservazione predisposti a seguito di un’attività info-investigativa, è stato intercettato qualche giorno fa aa bordo della sua auto. Non appena hanno intimato l’alt, sul sedile lato passeggero, gli agenti hanno scorto uno zaino, al cui interno era nascosto 1,5 kg di cocaina. Ulteriori 11 kg di cocaina, oltre a 4.5 kg di hashish, sono stati poi rinvenuti nel corso della perquisizione domiciliare subito estesa all’abitazione del ventottenne.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nettuno : arrestato 42enne con 8 chili di droga tra cocaina - hashish e marijuana - Successivamente, la perquisizione della sua abitazione e di un garage ha portato alla scoperta di un totale di oltre 8 chili di droga, tra cui cocaina, hashish e marijuana. L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto. Nettuno, Roma, Lazio, droga, cocaina, arresto, Polizia, spaccio – L’uomo, fermato in via Cavour, è stato trovato in possesso di ... (Romadailynews.it)

Maxi-sequestro di droga a Nettuno - arrestato pusher - . Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Fermato per un controllo, in via Cavour a Nettuno, l’uomo è stato trovato in possesso di 4 involucri contenenti cocaina e, a seguito della perquisizione domiciliare, tra l’appartamento ed il garage, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 8 kg tra cocaina, ... (Ilfaroonline.it)