Mobilitazione permanente per il ribasso del prezzo del latte di bufala: la proposta di Altragricoltura (Di lunedì 14 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre alle 18,30, nella sala Don Milani del ristorante Nuova Cucina Organizzata di Casal di Principe (via Giacosa, 25), si terrà una riunione organizzativa di Altragricoltura per coordinare le iniziative nel quadro della Mobilitazione in atto sul ribasso unilaterale del prezzo del Casertanews.it - Mobilitazione permanente per il ribasso del prezzo del latte di bufala: la proposta di Altragricoltura Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre alle 18,30, nella sala Don Milani del ristorante Nuova Cucina Organizzata di Casal di Principe (via Giacosa, 25), si terrà una riunione organizzativa diper coordinare le iniziative nel quadro dellain atto sulunilaterale deldel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crisi del latte di bufala: anche le aziende pontine si mobilitano per difendere la Mozzarella di Bufala Campana Dop - Gli allevatori di bufale nelle province di Caserta, Salerno e Latina sono in crisi: contratti stracciati e riduzione drastica del prezzo del latte. Altragricoltura si mobilita per difendere il prodott ... (latinaquotidiano.it)

Latte di bufala, prezzo sempre più basso: allevatori sul piede di guerra - Altragricoltura sta depositando in queste ore atti alle Procure della Repubblica sulla gestione dei contratti di conferimento del latte ... (latinacorriere.it)

Allevatori in Piazza per Difendere il Latte di Bufala: Altragricoltura si Mobilita Contro la Speculazione - Economia: Caseifici interrompono il ritiro del latte e i prezzi crollano: a rischio 400 aziende tra Caserta, Salerno e Latina. (cilentonotizie.it)