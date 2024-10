Migranti, primi 400 nei centri in Albania, screening su nave della Marina Militare per verificare provenienza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Partita da Lampedusa la prima nave della Marina Militare con a bordo 400 Migranti diretti nei centri in Albania. Questi avevano aperto i battenti settimana scorsa, e sono pronti ad accogliere le prime persone arrivate in Italia. Verrà effettuato un doppio screening su di loro, per verificare la prov Ilgiornaleditalia.it - Migranti, primi 400 nei centri in Albania, screening su nave della Marina Militare per verificare provenienza Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Partita da Lampedusa la primacon a bordo 400diretti neiin. Questi avevano aperto i battenti settimana scorsa, e sono pronti ad accogliere le prime persone arrivate in Italia. Verrà effettuato un doppiosu di loro, perla prov

