Michele Misseri su Rai3: “Ecco perché ho fatto il nome di Sabrina” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Salvo Sottile ieri sera a FarWest su Rai3 non ha avuto ospite solo Valentina Misseri, ma anche suo padre Michele Misseri che ha continuato a ribadire la propria colpevolezza in merito all’omicidio di Sarah Scazzi. “Sabrina e Cosima sono innocenti, sono stato io e questa è la verità. Sarah quando è arrivata a casa nostra non ha suonato al citofono, ha visto il garage aperto ed è entrata. Io ero dentro arrabbiato col trattore che non partiva. Le ho detto di andarsene e l’ho presa da dietro, lei mi ha tirato un calcio e a me è salito il sangue al cervello. Lì ho preso una corda e l’ho strangolata“. – Il racconto di Michele Misseri è poi continuato ribandendo le stesse cose dette a Le Iene – “L’ho portata sotto l’albero di fico e là l’ho spogliata, lo stesso albero dove da piccolo sono stato violentato da un amico di mio padre. Biccy.it - Michele Misseri su Rai3: “Ecco perché ho fatto il nome di Sabrina” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Salvo Sottile ieri sera a FarWest sunon ha avuto ospite solo Valentina, ma anche suo padreche ha continuato a ribadire la propria colpevolezza in merito all’omicidio di Sarah Scazzi. “e Cosima sono innocenti, sono stato io e questa è la verità. Sarah quando è arrivata a casa nostra non ha suonato al citofono, ha visto il garage aperto ed è entrata. Io ero dentro arrabbiato col trattore che non partiva. Le ho detto di andarsene e l’ho presa da dietro, lei mi ha tirato un calcio e a me è salito il sangue al cervello. Lì ho preso una corda e l’ho strangolata“. – Il racconto diè poi continuato ribandendo le stesse cose dette a Le Iene – “L’ho portata sotto l’albero di fico e là l’ho spogliata, lo stesso albero dove da piccolo sono stato violentato da un amico di mio padre.

