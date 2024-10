Manovra:contributo dalle banche e tagli (Di lunedì 14 ottobre 2024) 21.15 In Manovra ci sarà un contributo delle banche e tagli lineari per i ministeri che saranno però gestibili in modo flessibile dai singoli dicasteri. Lo si apprende da alcune fonti qualificate del governo alla vigilia del CdM che ha all'ordine del giorno il Documento programmatico di bilancio e anche il ddl. Arriverà anche un dl collegato funzionale alle coperture.Dal Mef il ministro Giorgetti fa sapere che il confronto con le banche è in corso e andrà avanti a oltranza.Si confermano gli interventi in favore dei redditi medio bassi. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) 21.15 Inci sarà undellelineari per i ministeri che saranno però gestibili in modo flessibile dai singoli dicasteri. Lo si apprende da alcune fonti qualificate del governo alla vigilia del CdM che ha all'ordine del giorno il Documento programmatico di bilancio e anche il ddl. Arriverà anche un dl collegato funzionale alle coperture.Dal Mef il ministro Giorgetti fa sapere che il confronto con leè in corso e andrà avanti a oltranza.Si confermano gli interventi in favore dei redditi medio bassi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In manovra contributo dalle banche e tagli ai ministeri - In manovra ci sarà un contributo delle banche e tagli lineari per i ministeri che saranno però gestibili in modo flessibile dai singoli dicasteri. Contestualmente arriverà anche un decreto legge collegato funzionale alle coperture della manovra. . Lo si apprende da alcune fonti qualificate del governo alla vigilia del consiglio dei ministri che ha all'ordine del giorno il Dpb e anche il disegno ... (Quotidiano.net)

In manovra contributo dalle banche e tagli ai ministeri - In manovra ci sarà un contributo delle banche e tagli lineari per i ministeri che saranno però gestibili in modo flessibile dai singoli dicasteri. . Contestualmente arriverà anche un decreto legge collegato funzionale alle coperture della manovra. Lo si apprende da alcune fonti qualificate del governo alla vigilia del consiglio dei ministri che ha all'ordine del giorno il Dpb e anche il disegno ... (Quotidiano.net)

Martedì in cdm la manovra e una “informativa” sul Documento programmatico di bilancio. Ci sarà un contributo dalle banche - Che al momento sarebbero ai minimi termini. Il resto è ancora da trovare e i negoziati sono destinati ad arrivare fino alla riunione dei ministri. Altre risorse arriveranno da un “contributo” delle banche. Per finanziare il menù, più le spese indifferibili, il Mef può contare al momento su circa 15 miliardi: 9 in deficit grazie al fatto che quello tendenziale per il 2025 è sotto le previsioni e ... (Ilfattoquotidiano.it)