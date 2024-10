Quotidiano.net - L’ira della famiglia di Manuel: "Noi condannati all’ergastolo"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) ROZZANO (Milano) "Doveva portarlo in caserma, non farlo scappare" e invece "ha cercato di farlo fuggire, gli ha lavato i pantaloni. Doveva prenderlo a botte". L’incredulità di Angela, la mamma diMastrapasqua sta in queste parole, nel dolore che sgorga dal suo cuore davanti ai taccuini e ai microfoni. Si scaglia contro il padre di Daniele Rezza, anche lui impiegato in un supermercato, come il figlio, come sua moglie e come la vittima che il ragazzo con il coltello sembra abbia scelto a caso. Se la prende con lui, disperata, perché avrebbe consentito al 19enne di allontanarsi, di provare maldestramente a espatriare la mattina dopo l’omicidio. Il giorno dopo l’arresto, Rozzano è piena di uomini e pattuglie delle forze dell’ordine. Immagini che stridono con la tragedia che sta vivendo la, nella casa di via dei Lillà.