L’attacco di Hezbollah contro una base militare israeliana

Quattro soldati sono stati uccisi e più di sessanta sono rimasti feriti in un attacco con i droni contro una base militare nel nord di Israele, vicino a Binyamina, a circa trenta chilometri a sud di Haifa. Hezbollah ha rivendicato L'attacco, che ha preso di mira un campo di addestramento della Brigata Golani dell'Israel Defense Force. Il gruppo armato ha fatto sapere che lo «sciame di droni» è una risposta ai raid israeliani nel sud del Libano e a Beirut di giovedì. Si tratta del più grave attacco da quando il mese scorso Israele ha intensificato i raid contro Hezbollah. Inoltre, i precedenti attacchi di Hezbollah si erano concentrati soprattutto vicino al confine col Libano, più a nord. E di solito il sistema anti-missili di difesa aerea israeliano, impedisce che droni lanciati dal Libano colpiscano basi militari e che ci siano così tanti feriti o morti.

Hezbollah buca le difese di Israele : decine di feriti nell’attacco di un drone su Binyamina – Il video - Attacco alla base Unifil? La ricostruzione dell’Idf Nel frattempo Israele ha diffuso la sua ricostruzione in merito all’ultimo incidente militare denunciato da Unifil, che ha parlato di un vero e proprio sfondamento dentro una sua base da parte di tank con la Stella di Davide. Secondo la tv israeliana Channel 12 dei due droni scagliati nel tardo pomeriggio da Hezbollah verso la zona ... (Open.online)

7 ottobre - un anno dopo – Dalla disfatta con Hamas all’attacco a Hezbollah - la guerra delle spie di Israele - Dalla disfatta con Hamas all'attacco a Hezbollah, un anno di guerra delle spie d'Israele tra Gaza, Libano e Iran. The post 7 ottobre, un anno dopo – Dalla disfatta con Hamas all’attacco a Hezbollah, la guerra delle spie di Israele appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Israele colpisce Beirut durante un incontro di Hezbollah : incerto il destino di Safieddine. Khamenei : “Legittimo l’attacco del 7 ottobre” - Secondo quanto riportato dal 'New York Times', che ha citato tre funzionari israeliani anonimi, l'obiettivo del raid era un incontro segreto a cui partecipavano importanti leader del gruppo sciita libanese, incluso Hashem Safieddine, considerato il successore designato di Hassan Nasrallah, leader storico di Hezbollah. (Ilfogliettone.it)