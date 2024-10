La scuola aperta fino a mezzanotte a Roma, «Ius scholae? Per noi tutti i bambini hanno già gli stessi diritti» (Di lunedì 14 ottobre 2024) La storia del progetto scuola aperta e partecipata, promosso dall’Associazione Genitori Di Donato a Roma. «Coltiviamo tutti insieme il seme della cittadinanza che germoglia» Vanityfair.it - La scuola aperta fino a mezzanotte a Roma, «Ius scholae? Per noi tutti i bambini hanno già gli stessi diritti» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La storia del progettoe partecipata, promosso dall’Associazione Genitori Di Donato a. «Coltiviamoinsieme il seme della cittadinanza che germoglia»

Bimbo di 10 anni muore a scuola - inutili i soccorsi : ipotesi malore. Aperta un’inchiesta - . L'articolo Bimbo di 10 anni muore a scuola, inutili i soccorsi: ipotesi malore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Quarto, il pm di turno della procura di Napoli e il medico legale. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. Un bambino di 10 anni è morto in una scuola di Quarto (Napoli) per un probabile malore. (Ilfattoquotidiano.it)

Open Day - Scuola aperta al "Marconi" di Padova - Il Corso Serale dell'Istituto Tecnico Industriale "G. Marconi" di Padova apre, per l'ultima volta in quest'anno scolastico, le sue porte per presentarsi e presentare i suoi corsi di studio. Sabato 12 ottobre, dalle 10 alle 12, "OPEN DAY!", ovvero due ore per conoscere una delle realtà storiche... (Padovaoggi.it)

Alla Scuola Svizzera Bergamo gravi danni per l’alluvione : “Aperta raccolta fondi - aiutateci” - Per far fronte alle spese, abbiamo aperto una raccolta fondi e chiunque lo desiderasse può partecipare facendo una donazione al conto corrente della scuola: ogni contributo, piccolo o grande che sia, ci aiuta a rimettere in sesto la scuola. La criticità era costituita da un’enorme quantità di fango, ce n’era tantissimo e ricopriva ogni cosa: le aule, le stanze della nanna, la biblioteca, i bagni ... (Bergamonews.it)