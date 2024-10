“Kanye West voleva fare ses*o con la madre di Bianca Censori mentre lei li guardava”: le nuove accuse dell’ex assistente Lauren Pisciotta (Di lunedì 14 ottobre 2024) Kanye West è finito nell’occhio del ciclone. Sì, perché le accuse che la sua ex assistente, Lauren Pisciotta, ha mosso contro il rapper americano si stanno arricchendo di nuovi dettagli. L’ex dipendente di Ye, infatti, lo aveva accusato “per violazione del contratto lavorativo, molestie sessuali, licenziamento illegittimo e ambiente di lavoro ostile” lo scorso giugno. Nella denuncia, infatti, Pisciotta ha sostenuto di essere stata drogata e abusata sessualmente, come riporta il New York Post citando i documenti del tribunale, durante una delle feste organizzate da Puff Daddy a Santa Monica, in cui era presente insieme a quello che all’epoca dei fatti era il suo datore di lavoro. Ora, però, la modella ha aggiunto dettagli scioccanti sulla relazione tra Kanye West e sua moglie Bianca Censori. Ilfattoquotidiano.it - “Kanye West voleva fare ses*o con la madre di Bianca Censori mentre lei li guardava”: le nuove accuse dell’ex assistente Lauren Pisciotta Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)è finito nell’occhio del ciclone. Sì, perché leche la sua ex, ha mosso contro il rapper americano si stanno arricchendo di nuovi dettagli. L’ex dipendente di Ye, infatti, lo aveva accusato “per violazione del contratto lavorativo, molestie sessuali, licenziamento illegittimo e ambiente di lavoro ostile” lo scorso giugno. Nella denuncia, infatti,ha sostenuto di essere stata drogata e abusata sessualmente, come riporta il New York Post citando i documenti del tribunale, durante una delle feste organizzate da Puff Daddy a Santa Monica, in cui era presente insieme a quello che all’epoca dei fatti era il suo datore di lavoro. Ora, però, la modella ha aggiunto dettagli scioccanti sulla relazione trae sua moglie

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso Puff Diddy - spuntano accuse pure per Kanye West - Puff Diddy continua a negare tutte le accuse e si attende la lista ufficiale dei nomi delle persone coinvolte. . Dopo pochi dorsi la donna si sarebbe sentita stordita e il giorno dopo non in grado di ricordar nulla: “era troppo traumatizzata e disturbata per parlare della notte”. Per quanto riguarda Sean Combs, alias Diddy, il processo è fissato per il 5 maggio 2025. (361magazine.com)

Kanye West nell’occhio del ciclone - nuove accuse di violenze dall’ex assistente Lauren Pisciotta : “Tutto è successo durante una festa di Puff Daddy” - Il giorno dopo mi sono risvegliata in uno stato di profondo imbarazzo e vergogna. Tempo dopo prima che West licenziasse la Pisciotta le ha confessato che qualcosa sarebbe successo, dopo che aveva bevuto quella sera. La ragazza ha iniziato a lavorare con il produttore nel 2021 per un progetto legato a una linea di moda, poi la collaborazione per il suo penultimo disco del 2021 “Donda”. (Ilfattoquotidiano.it)

Kanye West e le sconvolgenti accuse a Jay Z : “Lui e Beyoncé manipolano tutti” - Successivamente, dopo questo sfogo, Kanye fu messo sotto osservazione psichiatrica. Nel frattempo, la sua assenza da documenti legali che riguardano Diddy o Jeffrey Epstein ha suscitato commenti nei social, con fan che lo difendono dicendo che, nonostante le etichette di follia, lui non risulta coinvolto in tali situazioni legali. (Metropolitanmagazine.it)