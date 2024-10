Italia-Israele, Spalletti ne ‘risparmia’ solo uno dell’Inter: la probabile formazione – CdS (Di lunedì 14 ottobre 2024) Italia-Israele sarà la seconda partita di questa pausa Nazionali. Si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine, con calcio d’inizio previsto per le 20:45. Dalle probabili formazioni, per quanto riguarda i giocatori dell’Inter impegnati, Luciano Spalletti dovrebe fare a meno di Alessandro Bastoni. ULTIME DI formazione – Luciano Spalletti effettuerà alcuni cambi rispetto alla formazione dell’Italia che ha pareggiato contro il Belgio. Il portiere sarà Guglielmo Vicario, nato proprio a Udine, negli ultimi due anni si sta mettendo in mostra in Premier League con la maglia del Tottenham. In difesa si rivedranno Di Lorenzo e Buongiorno, completeranno il reparto con Riccardo Calafiori. Sulla fascia destra riecco Bellanova, con la conferma di Davide Frattesi. Poi Fagioli e Tonali in mezzo al campo, Federico Dimarco completa la linea dei cinque. Inter-news.it - Italia-Israele, Spalletti ne ‘risparmia’ solo uno dell’Inter: la probabile formazione – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)sarà la seconda partita di questa pausa Nazionali. Si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine, con calcio d’inizio previsto per le 20:45. Dalle probabili formazioni, per quanto riguarda i giocatoriimpegnati, Lucianodovrebe fare a meno di Alessandro Bastoni. ULTIME DI– Lucianoeffettuerà alcuni cambi rispetto alladell’che ha pareggiato contro il Belgio. Il portiere sarà Guglielmo Vicario, nato proprio a Udine, negli ultimi due anni si sta mettendo in mostra in Premier League con la maglia del Tottenham. In difesa si rivedranno Di Lorenzo e Buongiorno, completeranno il reparto con Riccardo Calafiori. Sulla fascia destra riecco Bellanova, con la conferma di Davide Frattesi. Poi Fagioli e Tonali in mezzo al campo, Federico Dimarco completa la linea dei cinque.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Israele - Spalletti con 2/3 dell’Inter : probabile formazione – Rai - NUOVO MATCH – La squadra di Luciano Spalletti, il quale ha parlato in conferenza stampa insieme a Guglielmo Vicario, si prepara per la partita di Udine tra Italia e Israele, sfida in programma domani al Bluenergy Stadium alle ore 20. Verso Italia-Israele, match di Nations League in programma domani sera. (Inter-news.it)

Italia-Israele - due su tre dell’Inter per Spalletti : la probabile formazione - PROBABILE FORMAZIONE ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Gli azzurri, che hanno svolto il consueto allenamento mattutino, nel pomeriggio si sposteranno verso la destinazione della quarta sfida di Nations League con un volo charter. (Inter-news.it)

Italia-Israele - Spalletti può cambiare : ballottaggio per uno dell’Inter! - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Indiscussa la presenza degli altri due interisti: Davide Frattesi (atteso in conferenza stampa) e Federico Dimarco. In Italia-Israele un giocatore dell’Inter potrebbe non trovare la titolarità. Al posto del calciatore della Roma ci sarà Raspadori o Maldini. (Inter-news.it)