Italia: battere Israele per essere prima fascia ai sorteggi delle qualificazioni ai Mondiali 2026 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Questa sera l’Italia sfiderà l’Israele nella quarta giornata di Nations League. Gli azzurri si trovano in testa al girone 2 con 7 punti, una lunghezza di vantaggio sulla Francia e tre sul Belgio. Il match della Dacia Arena diventa molto importante in ottica qualificazioni al Mondiale 2026 in Canada, Usa e Messico. Per essere teste di serie al sorteggio (13 dicembre a Zurigo) per la rassegna mondiale occorre concludere al primo o al secondo posto nel gruppo. Secondo il regolamento, le 12 teste di serie sono: le 8 qualificate ai quarti di Nations (prima e seconda dei gruppi) e le 4 con il miglior ranking Fifa di novembre (non ancora qualificate). Se non dovessimo riuscire ad arrivare nelle prime due, dovremmo sperare in un ripescaggio con il ranking. In caso di vittoria questa sera la prima fascia sarebbe praticamente assicurata. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Questa sera l’sfiderà l’nella quarta giornata di Nations League. Gli azzurri si trovano in testa al girone 2 con 7 punti, una lunghezza di vantaggio sulla Francia e tre sul Belgio. Il match della Dacia Arena diventa molto importante in otticaal Mondialein Canada, Usa e Messico. Perteste di serie alo (13 dicembre a Zurigo) per la rassegna mondiale occorre concludere al primo o al secondo posto nel gruppo. Secondo il regolamento, le 12 teste di serie sono: le 8 qualificate ai quarti di Nations (e seconda dei gruppi) e le 4 con il miglior ranking Fifa di novembre (non ancora qualificate). Se non dovessimo riuscire ad arrivare nelle prime due, dovremmo sperare in un ripescaggio con il ranking. In caso di vittoria questa sera lasarebbe praticamente assicurata.

